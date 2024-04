O técnico Abel Ferreira se consagrou como o maior vencedor de títulos da história do Palmeiras, ao conquistar o tricampeonato paulista, seu décimo troféu, igualando a marca de Oswaldo Brandão. Enquanto Brandão levou nove anos e meio para alcançar essa marca, Abel conseguiu em apenas três anos e meio. A torcida palmeirense demonstrou todo seu carinho pelo treinador, que se emocionou com uma homenagem feita pela principal organizada, com um mosaico de caravela com ele no comando. Além dos títulos conquistados, o português se destaca por ser o treinador mais idolatrado pela torcida do Verdão. Em meio à emoção da conquista, o técnico agradeceu o apoio e o carinho dos alviverdes.

“Não estou aqui para ser melhor do que ninguém ou que alguém que passou por aqui. Estou aqui para aprender com o futebol brasileiro, falar o que penso, mas, sem dúvida nenhuma, naquele momento me transbordou da palavra amor, que é isso que tenho que ser. Sou mesmo um deles. Dizem que me amam e eu os amo. Muito obrigado, foi lindo o que fizeram, me comoveram muito, minha comissão, muito obrigado de coração”, disse o treinador, visivelmente emocionado.

Mesmo diante da alegria da conquista, Abel Ferreira foi questionado sobre seu futuro no clube. Com contrato até o final de 2025, a presidente Leila Pereira expressou o desejo de contar com o treinador até 2027, ano em que encerraria seu segundo mandato. A passagem de Abel pelo Palmeiras é excepcional, superando as conquistas de outras gerações do clube, como as primeira e segunda Academias. O português destacou a importância do elenco do Palmeiras, que permite “diferentes estratégias de jogo”. Além disso, celebrou a conquista do tricampeonato paulista e a forma como a equipe superou adversidades nas decisões.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA