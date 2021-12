Avalie o post

Esses são processos bem parecidos, entretanto, que acabam possuindo alguns procedimentos e objetivos diferentes

Manaus – Pode-se afirmar que uma das maiores dúvidas que grande parte da população possui é sobre as cirurgias de abdominoplastia e lipoaspiração. Esses são processos bem parecidos, entretanto, que acabam possuindo alguns procedimentos e objetivos diferentes.

Sendo assim, é extremamente fundamental que você aprenda a diferenciar estes dois termos, principalmente se você deseja realizar alguma destas cirurgias, para assim, se sentir melhor com o seu próprio corpo.

Primeiramente devemos falar sobre a lipoaspiração, que é um procedimento cirúrgico no qual busca eliminar gordura localizada, podendo ser utilizada em diversas áreas do corpo humano, tendo como principais exemplos a barriga, as costas, as coxas, os flancos e até mesmo braços.

Além da eliminação da gordura, a lipoaspiração também é feita em conjunto com outro processo cirúrgico denominado de lipoescultura, no qual busca fazer a retirada da gordura localizada em um local do corpo, e com ela, fazer o aumento de outro local.

Outro ponto que é extremamente importante citar sobre esse processo cirúrgico, é em relação ao seu procedimento, no qual é feito utilizando cânulas de sucção, que são inseridas no tecido adiposo por meio de pequenas incisões, e assim, começa a ser feita a aspiração e retirada da gordura.

Infelizmente esse procedimento, mesmo que extremamente rápido, acaba envolvendo uma grande complexidade, sendo necessário ter uma maior atenção em seu pós-operatório, além de que o repouso acaba se tornando um fator fundamental, que deve durar de duas semanas até um mês.

Para finalizar sobre a lipoaspiração, devemos citar sobre um dos seus pontos mais fortes, que são as suas pequenas e completamente discretas cicatrizes, que ficam quase que imperceptíveis.

Grande parte da população não sabe a diferença entre abdominoplastia e lipoaspiração (Foto: Divulgação)

Agora que você já sabe do que se trata a lipoaspiração, chegou a hora de aprender um pouco mais sobre a abdominoplastia, na qual é extremamente recomendada para aquelas pessoas que possuem uma grande quantidade de pele (acúmulo) na barriga, causando uma flacidez que muitas das vezes é algo completamente desagradável.

Diferentemente da lipoaspiração, que busca retirar a gordura acumulada, na qual fica localizada na barriga ou em outras regiões, a abdominoplastia é feita com o intuito de lidar somente com a pele, e não com a gordura.

Sendo assim, a abdominoplastia acaba sendo um procedimento não indicado para aquelas pessoas que querem emagrecer, já que ela não possui o intuito de eliminar ou transferir nenhuma gordura.

A abdominoplastia acaba se tornando a opção perfeita para aquelas pessoas que desejam fazer uma reparação ou correção da sua parede abdominal, conseguindo assim, fazer a restauração e reparo da musculatura presente naquela região, podendo ser dado como exemplo, deixar o abdômen menos flácido, sendo extremamente recomendada para aquelas pessoas que já estão no peso certo, além de já frequentarem a academia ou terem alguma rotina de exercícios.

Para finalizar sobre a abdominoplastia, precisamos falar sobre como o procedimento é feito, para que assim, você saiba de tudo que irá se submeter, além de que tivemos que apresentar o procedimento da lipoaspiração, que acabou se tornando um dos pontos que merece a sua atenção.

O procedimento da abdominoplastia, diferentemente da lipoaspiração, é feito através de uma pequena incisão feita no abdômen, em sua parte inferior ou até mesmo em sua vertical. Tendo uma recuperação menos preocupante, entretanto, mais demorada, após a cirurgia de abdominoplastia é essencial ficar em repouso completo durante 2 semanas, além de ser obrigatório utilizar uma cinta cirúrgica durante 2 meses, na qual irá lhe auxiliar no processo de remodelação do seu corpo.

Sendo assim, qual das duas cirurgias se encaixa melhor em cada situação continua sendo um dos principais questionamentos que milhares de pessoas possuem, entretanto, buscando solucionar isso, o médico especializado em cirurgias plásticas, André Ahmed, fez as seguintes afirmações:

Uma lipoaspiração costuma ser indicada quando o paciente possui uma boa forma física, entretanto, acaba encontrando uma grande concentração de gordura em um ou mais locais do seu corpo. Sendo assim, tal procedimento acaba ajudando ele a eliminar tais gorduras, entretanto, vale ressaltar que este tratamento é ineficaz caso você possua certa flacidez.

Agora em relação à abdominoplastia, ela acaba sendo um procedimento mais recomendado para aquelas pessoas que possuem mais de uma gestação, ou até mesmo para aquelas pessoas que perderam muito peso, e assim, acabaram ganhando certa flacidez na região da barriga. Vale ressaltar que este procedimento é ineficaz para aquelas pessoas que querem emagrecer, retirando assim, a gordura localizada.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

