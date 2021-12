Avalie o post

Quando a viatura se aproximou, o homem fugiu, deixando a companheira para trás

Manaus – Uma mulher de 21 anos foi presa na tarde desta terça-feira (14), por volta das 17h20, com drogas e armas de fogo. A prisão aconteceu na Rua São Francisco, bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus.

Foto: Nainy Castelo Branco/GDC

A equipe da Força Tática durante patrulhamento de rotina, avistou um casal em atitude suspeita. Quando a viatura se aproximou, o homem fugiu, deixando a companheira para trás.

Os policias realizaram a abordagem e revista na bolsa da mulher e encontraram duas armas de fogo, sendo uma falsa e pedras oxi.

O material foi apreendido e apresentado juntamente com a suspeita no 14º Distrito Integrado de Polícia.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

