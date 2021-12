Avalie o post

Definição das duas últimas vagas para fase preliminar do torneio ainda está em aberto. Fluminense e América-MG têm as maiores chances

São Paulo – O Campeonato Brasileiro 2021 está chegando ao fim. Com 37 rodadas disputadas, o título já foi para o Atlético-MG. Chapecoense e Sport já estão rebaixados. Mas há outras pretensões em jogo na última e decisiva rodada do Brasileirão, especialmente na briga por uma vaga na Libertadores.

A uma rodada do fim, sete times ainda brigam por Libertadores (Foto: Paulo Pinto / São Paulo – Ivan Sorti/ Santos – Internacional)

Fluminense e América-MG, com 51 e 50 pontos, respectivamente, ocupam a sétima e a oitava colocações na tabela do Brasileiro, o que os classifica momentaneamente para as fases preliminares do torneio continental, a chamada pré-Libertadores. No entanto, outros cinco times ainda alimentam esperanças de beliscar uma vaguinha na competição: Atlético-GO, Ceará, Santos, São Paulo e Internacional.

Na última rodada do Brasileirão, o Fluminense joga com a já rebaixada e lanterna Chapecoense, no Maracanã, enquanto o América-MG recebe o São Paulo, no Independência. Por já estarem no G8, ambos os times têm as maiores chances matemáticas de se garantirem na Libertadores: 92,7% e 57,5%, respectivamente.

Logo atrás estão Atlético-GO e Ceará, os dois com 50 pontos cada um. Enquanto o Dragão encara o Flamengo, em casa, o Vozão pega o Palmeiras, no Allianz Parque. A equipe goiana tem 12,1% de chance de ir para o torneio continental, já o time cearense tem 12,5%. O Santos, 11º colocado com 49 pontos, enfrenta o Cuiabá, na Vila Belmiro, e tem chances maiores de se classificar para a Libertadores: 16%.

São Paulo e Internacional completam as equipes que ainda sonham com uma vaga na Libertadores. O Colorado, 12º com 48 pontos, não terá vida fácil, joga com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, e tem 4,5% de se classificar. Já o Tricolor, que joga com o América-MG, vem na sequência com os mesmos 48 pontos, mas na 13ª colocação, com 4,8% de chance de ainda ir para o torneio continental.

Os dados estatísticos são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Todos os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro 2021 serão disputados na quinta-feira (9), às 21h30.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

