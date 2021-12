Avalie o post

A educação sexual ajuda a não trazer frustração à tona

São Paulo – Uma relação é feita de cumplicidade, confiança e sentimento, mas quando o assunto é sexualidade é necessário colocar mais um item nessa lista, a educação sexual. O conhecimento da sexualidade e suas particularidades são muito importantes para uma relação a dois.

(Foto: Divulgação)

“A educação sexual nada tem a ver com ensinamentos sobre a prática sexual, pelo contrário, é entender todo universo da sexualidade e seus bracinhos. Quem sou eu, como é meu corpo, quais as possibilidades que eu tenho com minhas zonas erógenas, tenho fantasias fetiches e muito além. São conversas importantes e necessárias sobre nossa intimidade, nosso corpo e nossos relacionamentos conosco ou com parceiras” comenta Natali Gutierrez

Dentre uma das dúvidas mais ouvidas pelos sexólogos da Dona Coellha, Renan de Paula e Natali Gutierrez está a falta de entendimento das pessoas dos seu próprio corpo. A falta de autoconhecimento pode prejudicar o relacionamento.

“Ouvimos muitas dúvidas diariamente, o que nos comprova que a falta de conhecimento sobre o assunto está bem longe de ser finalizada. São questões que vem tanto das mulheres como dos homens, como: será que já tive um orgasmo? Onde fica o clitoris? É normal minha parceria ter fetiches? Por que minha parceria não tem vontade de transar, enfim, são muitas questões que podem ser resolvidas com o conhecimento íntimo de cada um” comenta Renan de Paula

Para finalizar, os profissionais destacam a importância da Educação Sexual

“A educação sexual ajuda a não trazer frustração à tona. Entender a si próprio e aos outro, é a garantia de ter uma relação sexual mais prazerosa, aproveitando ao máximo a relação” finalizam.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte