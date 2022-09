Em ato com povos da floresta amazônica, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta sexta (2/9) que, se eleito, "a boiada não vai mais passar" na região. O candidato à Presidência da República, que cumpre agenda em Belém (PA), também prometeu criar um ministério para os povos originários e colocar um indígena como presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai).

"Quero dizer para vocês que a boiada não vai passar mais. Temos que criar na sociedade brasileira a consciência de que a manutenção da floresta em pé é mais saudável, é mais rentável, do que tentar derrubar árvore para plantar soja, para plantar milho, para cortar cana e para criar gado", discursou o presidenciável, fazendo referência a fala do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.

Em 2020, durante uma reunião ministerial, Salles disse que era preciso aproveitar a cobertura midiática sobre a pandemia da covid-19 para "ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas" ambientais.

Promessa de maior participação indígena

No ato realizado nesta sexta-feira, estavam presentes representantes de comunidades que vivem na região amazônica, reitores e pesquisadores. Acompanharam o petista o ex-presidente da Funai durante do governo de Lula, Márcio Meira, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o senador Paulo Rocha (PT-PA), o coordenador do programa de governo Aloizio Mercadante (PT) e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol).

Em seu discurso, o candidato prometeu criar o Ministério dos Povos Originários e recriar o Ministério da Pesca, além de uma maior participação dos indígenas no governo. "O presidente da Funai não precisa ser um branco igual a mim. Ele pode ser um indígena ou uma indígena para dirigir a Funai", disse Lula. "Eu acho que vocês terão representação oficial para que vocês não fiquem sendo tratados como se fossem crianças mimadas que não sabem o que querem", completou.